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"Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır"

Kalkınma Bakanı Elvan, "Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Taşeron kapsamında çalışan işçilerimizin haklarının verilmesi için hükümetimiz çok önemli adımlar attı" dedi.
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