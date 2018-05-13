e-DÜNYA
17 °C

Kaliteli bal için söğüt dalından sepet örüyorlar

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ayşe ve Reşit Korkmaz çifti, arıların daha sağlıklı ortamda kaliteli bal üretmesi amacıyla söğüt dalından sepet örüyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.