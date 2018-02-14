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"Kooperatifçilik mevzuatına yeniden çalışmamız gerekiyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kooperatifçiliğin ayrı bir mevzuatı ve özel sektör girişimleriyle büyüyen bir yapısının olması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde topyekun bir kooperatifçilik mevzuatına yeniden çalışmamız gerekiyor." dedi.
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