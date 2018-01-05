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O şehir tarımda "altın yılını" yaşadı

Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, 2017'de yüksek verim ve fiyat artışı yüzleri güldürdü.
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