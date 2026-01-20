Google Haberler

Şeker pancarında rekor yıl: Üretim 2,9 milyon tona yaklaştı

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2025'te üretilen pancardan elde edilecek şeker miktarının 2 milyon 900 bin tonu bulacağını bildirdi.

Aynı zamanda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoyuncu, AA muhabirine, 2025'in pancar üreticisi için iyi bir yıl olduğunu, yaşanan don olaylarına rağmen üretimde azalma yaşanmadığını söyledi.

Pancar içindeki şeker oranının da bu yıl kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Erkoyuncu, "Şeker pancarında polar, içindeki şeker oranı demektir. Standardı 16'dır yani pancarın içinde bulunan şeker yüzde 16'dır ama bu yıl 18'leri gördük. Polardan da çiftçinin ekstra bir geliri oldu." dedi.

Geçen yılın pancar ve şeker üretim rakamlarını değerlendiren Erkoyuncu, "Türkiye genelinde 2,5 milyon tonluk bir şeker beklentisi vardı ama bu yıl 2 milyon 900 bin ton şeker üretilecek. Kampanya da bitmek üzere ama tahminler o yönde. Umulandan çok fazla. Bu çiftçi, ülke ve tüketici için iyi." diye konuştu.

"Üretim bu yıl pik yaptı"

Üretimin 3 yıldır çok iyi olduğunu ama bu yıl pik yaptığını anlatan Erkoyuncu, "Bu yıl Türkiye'de pancar üretimi yaklaşık 20 milyon 300 bin ton. İşte onun karşılığında da 2 milyon 900 bin ton şeker aldık." ifadesini kullandı.

Erkoyuncu, Mayıs 2025 itibarıyla şekerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatına izin verilmemesine karar verildiğini belirterek, "Şekeri ithal etmek hakikaten ülke ekonomisi ya da şeker sektörü adına olumsuzluk yaratıyordu. Çok şükür öyle bir karar çıktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
