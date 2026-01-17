Google Haberler

Kaskını kız arkadaşına vermişti... Fenomen motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletle geçirdiği kazada yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Kadir Akbulut’un kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akbulut’un, kaza sırasında kaskını yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenilmişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Gencin kaskını, kaza anında motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenilmişti.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Fenomen motosikletli hayatını kaybetti

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşına verdiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan bir otomobil ile motosikletin çarpışması ve ardından motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut'un araca çarpıp olduğu yere düşmesi, arkasındaki Melike D'nin ise metrelerce savrulup yola düşme anı yer aldı.

Kazanın meydana geldiği kavşakta sıklıkla motosiklet kazalarının yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Kereste fabrikasında patlama: 5 yaralı
Kereste fabrikasında patlama: 5 yaralı
Üsküdar’da trafikte tartışma: İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti
Üsküdar’da İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti
Yapay zeka robotlar fiziksel dünyaya adım atıyor
Yapay zeka robotlar fiziksel dünyaya adım atıyor
Kış turizm merkezi Kartepe’de yoğunluk
Kış turizm merkezi Kartepe’de yoğunluk
Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi
Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama yaptılar
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında
İstanbul’da beklenen kar başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul’da beklenen kar başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Fırtına Beyoğlu’nda faciaya dönüştü: Şehir plancısı tabelanın altında kaldı
Beyoğlu’nda fırtına tabelayı devirdi: Bir kadın ağır yaralandı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı