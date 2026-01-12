İstanbul’da beklenen kar başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından özellikle bugün için yapılan kar uyarılarının ardından, yağış sabah erken saatlerde başladı.

Pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla etkili olan kar yağışı, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde görüldü. Yetkililerin hafta başında yeniden başlayacağını duyurduğu kar yağışı, İstanbul’un yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi’nde de etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı nerelerde etkili olacak?

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin yüksek bölgelerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Eğitime ara verilmişti

İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi (bugün) günü meteorolojik verilere göre oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu.