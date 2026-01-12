Google Haberler

İstanbul’da beklenen kar başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı pazartesi sabahı itibarıyla yeniden etkisini göstermeye başladı. Saat 06.00’da başlayan yağış, kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olurken Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından özellikle bugün için yapılan kar uyarılarının ardından, yağış sabah erken saatlerde başladı.

Pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla etkili olan kar yağışı, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde görüldü. Yetkililerin hafta başında yeniden başlayacağını duyurduğu kar yağışı, İstanbul’un yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi’nde de etkili oldu.

İstanbul’da beklenen kar başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü - Resim : 1

İstanbul'da kar yağışı nerelerde etkili olacak?

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin yüksek bölgelerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Eğitime ara verilmişti

İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi (bugün) günü meteorolojik verilere göre oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu.

Son dakika: İstanbul'da eğitime kar engeliSon dakika: İstanbul'da eğitime kar engeliGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama yaptılar
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında
Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Fırtına Beyoğlu’nda faciaya dönüştü: Şehir plancısı tabelanın altında kaldı
Beyoğlu’nda fırtına tabelayı devirdi: Bir kadın ağır yaralandı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Bursa’da Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi
Bolu'da yaban kedisi görüldü
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı