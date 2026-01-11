Google Haberler

Fırtına Beyoğlu’nda faciaya dönüştü: Şehir plancısı tabelanın altında kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle devrilen iş yeri tabelasının altında kalan şehir plancısı kadın ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda kafeteryadan çıkan şehir plancısı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat saa 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı K.Ç., arkadaşlarıyla kafetaryadan çıkıp kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada talihsiz kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardındna ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ç.'nin hayati tehliyesi bulunduğu öğrenilirken, işyeri sahibi hakkında ise "taksirle taralama" suçundan inceleme başlatıldı.

Öte yandan kadının devrilen tabelanın altında kaldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Seren Yüce’ye silahlı saldırı: 5 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Bursa’da Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi
Bolu'da yaban kedisi görüldü
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
İstanbul'da rüzgarda köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu