Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi

Bodrum’da Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyunun 3 ila 5 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. Sahilde yaşanan çekilme, vatandaşlar ve esnaf tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi. Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapanlar ile esnafın da dikkatini çekti.

Sahildekiler ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
