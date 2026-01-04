Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum’da Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyunun 3 ila 5 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. Sahilde yaşanan çekilme, vatandaşlar ve esnaf tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA