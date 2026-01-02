Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!

Antalya’da bir yaşındaki kız bebeğin annesi tarafından darp edildiği öne sürüldü. İddiaya göre, baba Osman Vesek, bebeğin vücudunda fark ettiği morluklar üzerine evine yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde şiddet anlarını tespit etti. Görüntülerde annenin bebeğe defalarca vurduğu, tokatladığı, terlikle darp ettiği ve ayaklarından tutarak koltuğa savurduğu anlar yer aldı.

Anne hakkında suç duyurusu

Elde edilen video kayıtlarıyla Antalya Adliyesi’ne başvuran Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İmane Moti (25) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Vesek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yaşında kız çocuğum var. Eşimin çocuğuma şiddet uyguladığını ve darp ettiğini bizzat gördüm. Çocuğumun vücudundaki bazı morluklardan şüphelenmem ve çevremdeki insanların uyarıları üzerine evimin oturma odasına gizli kamera kurdum. Yaklaşık bir haftalık izleme sonunda üç-dört adet video kaydıyla karşılaştım ve hemen Antalya Adliyesi'ne gelerek şikâyetimi yaptım."

"Uzaklaştırma talep edildi"

Tüm delil ve belgeleri emniyete teslim ettiğini belirten Vesek, savcılıkla da görüştüğünü aktararak, "Savcı beyle bugün de görüştük. Olayın ivedilikle takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlanacağını söylediler. Koruma ve uzaklaştırma kararı talebimi yeniledim. Daha önce sadece uyarı belgesi verilmişti. Ben, çocuğum için derhal koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesini istiyorum" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan görüntülere değinen Vesek, şunları söyledi:

"Görüntülerde çocuğuma tokat atması, terlikle vurması, ayaklarından tutup kanepeye fırlatması, defalarca takla attırması var. Tokatlıyor, terlikle vuruyor, sonra oturup tekrar makyaj yapıyor, krem sürüyor. Böyle bir insanla karşı karşıyayız. Çok acı bir durum. Sabırlı olmaya çalışıyorum, adalete güveniyorum."