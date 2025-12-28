İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi
İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel riskini artırınca yetkililer en üst seviye hava durumu uyarısı yayımladı. Batı Costa del Sol ve Guadalhorce Vadisi'ni etkisi altına alan yağışlar nedeniyle sivil koruma planları devreye sokuldu, bazı yollar heyelan ve su baskınları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda yerleşim yerinde evler ve sokaklar sular altında kalırken, Malaga Havalimanı'na giden 20'den fazla uçuş başka meydanlara yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA