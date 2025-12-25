Google Haberler

Depremin yıktığı Antakya kent merkezi yeniden kuruldu

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Antakya kent merkezinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla şehir modern bir yapıya kavuştu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan ölmüş ve kent merkezi yerle bir olmuştu.

Hayalet şehre dönen ve enkazların kaldırılmasıyla boş araziyi andıran kent merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa sürede çalışmalara başlamıştı.

Depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz emek veren ekiplerin çalışmalarıyla adeta yeni bir şehir kuruldu ve Antakya kent merkezi eskisinden eser kalmayacak halde yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü Antakya kent merkezi Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program öncesi kent merkezinde son çalışmalar yürütülürken depremzede vatandaşlarda aylar sonra yeniden şehir edasına kavuşan memleketlerinde gezme fırsatı buldular.

DMM’den “Hatay’da enkaz gizleniyor” iddiasına yalanlamaDMM’den “Hatay’da enkaz gizleniyor” iddiasına yalanlamaGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar
Video Haberler
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın düşme anı
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağı Ankara semalarında düştü
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Moskova'da Rus General'e evinin önünde bombalı suikast
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Suriye'nin İdlib ilinde 14 yıl sonra Noel ağacı ışıklandırıldı
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Türkiye'nin en uzun kaydırağı Kocaeli'ye yapılıyor
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Sürücüsüz araçları bozan kesinti! Bir şehrin trafiği felç oldu
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı