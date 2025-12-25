Depremin yıktığı Antakya kent merkezi yeniden kuruldu

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan ölmüş ve kent merkezi yerle bir olmuştu.

Hayalet şehre dönen ve enkazların kaldırılmasıyla boş araziyi andıran kent merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa sürede çalışmalara başlamıştı.

Depremzede vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz emek veren ekiplerin çalışmalarıyla adeta yeni bir şehir kuruldu ve Antakya kent merkezi eskisinden eser kalmayacak halde yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü Antakya kent merkezi Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program öncesi kent merkezinde son çalışmalar yürütülürken depremzede vatandaşlarda aylar sonra yeniden şehir edasına kavuşan memleketlerinde gezme fırsatı buldular.