Rusya: Putin'in Novgorod'daki konutuna yapılan saldırı planlı ve çok katmanlı

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Uçaksavar Füze Birlikleri Komutanı Aleksandr Romanenkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının “hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlı” olduğunu söyledi.

Romanenkov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği brifingde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brifingde İHA'ların hareket güzergahlarını gösteren bir harita, düşürülen bir İHA ve hava savunma sistemlerinin kontrol sisteminden İHA'ların vurulma anlarını gösteren videolara da yer verildi.

28-29 Aralık'ta Kiev yönetiminin, Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutuna uzun menzilli İHA kullanarak "terör saldırısı" girişiminde bulunduğunu kaydeden Romanenkov, 28 Aralık'ta yerel saat ile yaklaşık saat 19.20'de radarların Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerinden son derece alçak irtifalarda uçak tipi İHA'lar kullanılarak yapılan bir hava saldırısı tespit ettiğini kaydetti.

Romanenkov, saldırının 91 İHA kullanılarak Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Rusya Devlet Başkanlığı konutuna doğru çeşitli yönlerde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Hava muharebesi sırasında Ukrayna'ya ait tüm İHA'lar, Rus kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı güzergahı boyunca 28 ve 29 Aralık'ta gece sabaha kadar Bryansk bölgesinde 49, Smolensk bölgesinde 1 ve Novgorod bölgesinde ise 41 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktaran Romanenkov, "Saldırı düzeni, hareket eden hava saldırı araçlarının sayısı, güneyden, güneybatıdan ve batıdan doğrudan Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik eylemleri, Kiev rejiminin terör saldırısının hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlı olduğunu açıkça doğrulamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu saldırının püskürtülmesi sonucunda Rusya topraklarında can kaybı veya hasar yaşanmadığını dile getiren Romanenkov, Putin'in konutunda da hasar meydana gelmediğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
