Artvin'de çığ düştü: Üç çoban aranıyor

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığın ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında çobanların kalmış olabileceğine dair ihbar alındığını ve ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

 Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
