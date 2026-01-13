Kış turizm merkezi Kartepe’de yoğunluk

Kocaeli’nin kış turizm merkezi Kartepe, yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, beyaza bürünen doğanın keyfini çıkardı.

Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde, yağışın durması ve havanın açmasıyla birlikte pistlerde yoğunluk oluştu. Günübirlik tatil için bölgeye gelen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde kayak ve kızak yaparken, bazı ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekti.

"Burada sinematik bir hava var"

İstanbul’dan okul gezisiyle Kartepe’ye gelen bir öğrenci, manzaradan çok etkilendiğini belirterek, “Hava eksi 6 derece civarında. Burası memleketim Ardahan’ı andırıyor. İstanbul Bağcılar’da kar yağmadı. Burada gerçekten sinematik bir hava var” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Kartepe’ye gelen ikiz kardeşler Mücahit ve Mustafa Er ise öğretmenlerinin izinli olması nedeniyle okula gitmediklerini söyledi. Daha önce de bölgeyi ziyaret ettiklerini dile getiren kardeşler, gün boyu kızak kayıp yürüyüş yaparak karın tadını çıkardıklarını ifade etti.