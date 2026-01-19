Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlama can kayıplarına yol açtı. Doymuş su ve buhar tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere 84 kişi yaralandı. Baotou Çelik Birliği, patlamanın ardından 8 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, yapılan çevresel incelemelerde hava, toprak ve su kirliliğine rastlanmadığını bildirirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA