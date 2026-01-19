Google Haberler

Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlama can kayıplarına yol açtı. Doymuş su ve buhar tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere 84 kişi yaralandı. Baotou Çelik Birliği, patlamanın ardından 8 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, yapılan çevresel incelemelerde hava, toprak ve su kirliliğine rastlanmadığını bildirirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa’da 100 TL’lik ürün izdihamı: Vatandaşlar dondurucu soğukta saatlerce bekledi
Bursa’da 100 TL’lik ürün izdihamı
12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor
12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor
Soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
Soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
Yollar kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
Yollar kapandı, cenaze iş makinesiyle taşındı
Sömestr heyecanı başladı: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Sömestr heyecanı başladı: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Kaskını kız arkadaşına vermişti... Fenomen motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Fenomen motosikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Kereste fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kereste fabrikasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı
Üsküdar’da trafikte tartışma: İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti
Üsküdar’da İETT şoförü camdan çıkarak kavga etti
Yapay zeka robotlar fiziksel dünyaya adım atıyor
Yapay zeka robotlar fiziksel dünyaya adım atıyor
Kış turizm merkezi Kartepe’de yoğunluk
Kış turizm merkezi Kartepe’de yoğunluk
Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi
Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama yaptılar
Antalya'da define avcıları fırtınada iş başında