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Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik anlaşma imzalandığını söyledi.
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