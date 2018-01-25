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Zeybekci'den Davos zirvesinde ikili görüşmeler

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ikili temaslarda bulundu.
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