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Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu

Ampute milli futbol takımımız, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenerek kupaya uzandı ve tarihi bir başarıya imza attı.
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