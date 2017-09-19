ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkacak tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 11, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.