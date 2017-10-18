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Başbakan TEOG için tarih verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, TEOG yerine geçecek sistemi bir hafta içinde açıklayacaklarını söyledi.
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