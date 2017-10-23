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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti. Altepe, "Kavga değil hizmet ilkemizi sürdüreceğiz, parti ve liderimizle çatışmayacağız. Bu şartlar altında göreve devam etmek mümkün değildir" dedi.
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