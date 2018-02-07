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CHP'den TTB'ye ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mesele TTB'nin yaptığı açıklama değildir, mesele toplumsal muhalefeti dizayndır. Tüm sesleri susturma, yandaşlaştırma meselesidir." dedi.
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