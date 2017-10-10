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Erdoğan: Bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD konsolosluk çalışanlarının FETÖ ile irtibatına dikkati çekerek, "Bu ajanlar ABD konsolosluğuna nasıl sızdı? Ya da bunları oraya kim yerleştirdi?" dedi.
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