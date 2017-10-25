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Erdoğan: Irak ile dayanışma içindeyiz

Irak Başbakanı İbadi ile düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Irak ile dayanışma içinde mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
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