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FSM Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı, şeritler kaldırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amacıyla kurulan çelik konstrüksiyon takların çalışmaları tamamlandı.
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