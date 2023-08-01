İnegöl’de yangın seferberliği

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında saat 16.25’te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı. Yaklaşık 4.5 saattir devam eden yangına havadan 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile karadan 105 itfaiye aracı ile 200 personel müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte hava araçlarının müdahalesi dururken, yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma ekiplerinin TOMA araçları da destek veriyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yangın söndürme çalışmalarını olay yerindeki Büyükşehir Belediyesi’nin AKOM aracından takip etti. Drone ile havadan çekilen görüntüleri araç içindeki televizyondan izleyen Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Devam eden yangın ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “İnegöl'ün en eski Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan sanayi bölgemizde, saat 16.25 itibarıyla bize ihbar edilen bir yangın. Daha önceden büyük bir tekstil fabrikası olarak kullanılan alan, şimdi 9-10 ayrı işletmenin mobilya, mobilya yan sanayi gibi işletmelerin kullandığı yaklaşık 110 dönümlük bir alan. 65-70 dönümlük kısmında yangın devam ediyor. Tabii hemen yanı başında Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye merkez binamız olması hasebiyle ilk etapta ekipler müdahale ediyor. Fakat yangın gerçekten büyük bir yangın. Çünkü içeride solvent, tiner, boya malzemeleri var. Takdir edersiniz, onlar ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar. Tabii şu an itibarıyla 105 araç, 200’den fazla personel müdahale ediyor. Orman Bölge, gönüllü itfaiyeci, ilçe belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz, Tarım A.Ş.. AFAD, polis TOMA ve jandarma TOMA'larıyla müdahale ediliyor” dedi.

Çevre illerden takviye

Kocaeli ve Yalova’dan gelen takviye ekiplerin de söndürme çalışmalarına katıldığını dile getiren Aktaş, “Balıkesir ve İstanbul’dan da itfaiye ekipleri Bursa’ya gelmek üzere yola çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımlar, etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla tamamen bundan sonraki süreçte, bunları tamamen söndürmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz. Tabii özellikle benim buradan çağrım duygusal davranıp içeri girme gibi bir durum olmasın. Çünkü ısıyla patlayacak içeride farklı malzemeler var. Dolayısıyla da bu manada olay mahallinden mümkün olduğu kadar uzak kalınması, yolların, ana yollarının özellikle açık tutulması çünkü yoğun bir sirkülasyon var. Özellikle Kocaeli'den ve Yalova'dan takviye aldık. Balıkesir ve İstanbul'dan beklediğimiz takviyeler var ama bundan sonraki süreçte, çünkü hemen yanı başında yine bir fabrika var. Sıçramadan inşallah olayı tamamen söndürmüş olacağız. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum. Nihayetinde bir ekonomik kayıp. Ama öncelikle can kaybının olmaması, çok sevindirici durum bizim için. Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

“10 fabrika etkilendi”

Başkan Aktaş, yangının 10 fabrikada etkili olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bana verilen 10 fabrikanın ismi var. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber, içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor bir şekilde. Şu an bizim olayımız, öncelikle yangının tamamen sönmesi” dedi.