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Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi

TSK'dan yapılan açıklamada CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesildiği ve Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığı belirtildi.
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