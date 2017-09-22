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İstanbul'u şimşekler aydınlattı

İstanbul'da başlayan sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken, köprü ve viyadüklerde biriken sular, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
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