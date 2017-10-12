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Metin Topuz avukatı ile görüşecek

Tutuklu bulunan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.
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