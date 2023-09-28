Özbekistan'da büyük patlama

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralananlar oldu.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, patlama sesi Taşkent'in bir çok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.