ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Polnet' kuyruğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.