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Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli turizme açıldı

Artvin’de, 22 Metre Yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe turizme açıldı.
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