  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Üsküdar'da metrobüs kazası: Araçlarda hasar oluştu

Üsküdar'da metrobüs kazası: Araçlarda hasar oluştu

Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Diğer Videolar
Kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Derince ilçesinde TMO liman silosunda patlama meydana geldi
Derince ilçesinde patlama meydana geldi
Adana'da fabrika yangını!
İnegöl’de yangın seferberliği
Kemer'deki yangına müdahale sürüyor
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü