Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık mesajı

Yaklaşık 10 yıldır komada yaşam mücadelesi veren tiyatro sanatçısı Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı paylaşımı yaptı.



Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.