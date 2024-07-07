Mahkeme ‘Metin Akpınar kararını’ verdi: Sevgi Katkıcı ile Akpınar arasında soy bağı kuruldu

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.

DNA testi yaptıran Sevgi Katkıcı’nın Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Antalya 5. Aile Mahkemesi, DNA raporuna dayanarak, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiğine hükmetti ve Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.

Sabah Gazetesi'nin ulaştığı mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti.

Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.