Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Teoman'a sert tepki: Villandan çık, sonra konuş

Rock müzik sanatçısı Teoman, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu. Ünlü ismin röportajda "Beyoğlu'nun Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline geldiğini düşünenler olduğu ve bundan rahatsızlık duydukları" hatırlatmasına verdiği yanıt ses getirdi.



Teoman, "Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için "Her yer Arap da oldu" demek ırkçılıktır" yanıtını verdi.



Türkiye'ye aşırı göçten rahatsız olduğunu da vurgulayan Teoman, "Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor" ifadelerini kullandı.

Teoman'ın bu çıkışına Sabancı Üniversitesi Finans Kürüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Norveçli sarışın çocuk görmezdin… Çocuk yapmıyorlar. Villandan çık, halka karış, sonra konuş" yazdı.