Rock yıldızı Teoman'dan dikkat çeken İmamoğlu tahmini

Rock müzik sanatçısı Teoman, güncel siyasetten hayata bakışındaki değişime dair geniş bir röportaj verdi. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Teoman, gençler üzerinde sahip olduğu etkiyi “bir siyasi kutbun sözcüsü olmadan” aktarmak istediğini ifade etti.

Geçen günlerde ‘Sayın Bay Rock Yıldızı’ kitabını yayınlayan Teoman, şair Necip Fazıl Kısakürek’e adayacağı bir şarkı yapacağı yolundaki açıklamasının bir trolleme olduğunu söyledi. Teoman bu trollemenin gerekçesini ise şöyle açıkladı:

* 'Bütün projektörler bana çevrilsin ve ben söyleyeceğimi söyleyeyim' demek istediğim için yaptım. Ve onun timing’ini de hesapladım aslında. 2023 seçimleri bitmişti, modern yani laik dediğimiz kesim tamamen bir umutsuzluğa ve teslimiyete düşmüştü. Ama aynı zamanda muhafazakâr kesimde de hiçbir zafer duygusu yoktu.

'Toplumsal barış için bir şey söyledim'

* Artık herkesin kavgadan sıkıldığı bir anda, ben toplumsal barış için bir şey söylemeyi düşündüm. Bunu söyleyecek kişiler arasında ben beklenmedik biriydim. Kendim zaten beklenmedik kişiydim, söylediğim şey de beklenmedik olsun istedim ve bunun için de Necip Fazıl’ı özellikle seçtim.

* Ben, ‘kültürel abi’ olarak Necip Fazıl'a da Nâzım Hikmet'e de saygı duyuyorum, ikisinden de değilim. Kendimi de politik bir figür olarak tanımlıyorum ama AKP’li veya CHP’li olarak tanımlamıyorum. Ben kendimi gereksiz bu kavganın uzlaştırıcısı olarak bir politik zemine oturtmak istiyorum.

Gelecek seçimde gençler kime oy verir?

Teoman güncel siyasete ilişkin fikirlerini de paylaştı. “Eski davaların kodlarıyla bugünü çözemeyeceğiz” diyen ünlü müzisyen, “Önümüzdeki seçimde 4-5 milyon genç oy kullanacak ve seçimin kaderini onlar belirleyecek. Ve ben gelecek seçimlerin kaderini belirleyecek olan gençlerin ne Kılıçdaroğlucu ne de Tayyipci olacağını düşünüyorum” dedi.

Teoman “Gençlerin kime oy vermeyi düşündüğünü görüyor musun” sorusuna verdiği yanıtta ise “Geleceğin tek başkan adayı İmamoğlu. Bunun nedenleri de var. Geleneğe göreneğe saygılı ama aynı zamanda AKP’li değil, onun karşıtında bir yerde duruyor. Başka önemli bir neden daha var. Rakibi yok. Kim var siyaseten” ifadelerini kullandı.

Gençlerin İmamoğlu tarafına kayacağını düşündüğünü belirten Teoman, “Bunu ben temenni olarak söylemiyorum. Bir sosyoloji mezunu olarak söylüyorum. Böyle olduğunu görüyorum. Bir de Özgür Özel'in gelişiyle CHP’nin yavaş yavaş toparlandığını, Kılıçdaroğlu zamanındaki atalet içindeki halinden uzaklaştığını, parti içindeki dişlilerin daha iç içe geçerek çalıştığını görüyorum. Tabii uzaktan böyle görüyorum. Bunları ispat edemem” değerlendirmesinde bulundu.