Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Teoman'a tepki: Parası biten sanatçılara ücretsiz ders verebilirim

Türkiye rock müzik sahnesinin klasik isimlerinden biri olan Teoman’ın son röportajında yaptığı yorumlar gündem yaratmaya devam ediyor.

Teoman T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, “Eğer Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da ‘Yurtta barış, cihanda barış’ demezdi’’ şeklinde bir yorum yapmıştı.

Teoman’ın röportajda göçmenlerle ilgili sözlerine de tepki gösteren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda ‘’Parası biten sanatçılara ücretsiz finansal okur yazarlık dersi verebilirim. Böylece konser almak için eğilip bükülmelerine, ilkelerinden taviz vermelerine, Atatürk dönemine laf atmalarına gerek kalmaz’’ yazdı.