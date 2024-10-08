Semih Çelik'in vahşi cinayetinin ardından tekrar gündem oldu: Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu

Önlenemeyen kadın cinayetleri Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak ortada durmaya devam ediyor. Son olarak 19 yaşındaki Semih Çelik adlı bir erkeğin iki genç kızı vahşice katletmesi infial yarattı.

Oyuncu Ural Kaygılaroğlu da geçen nisan ayında fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayan Soleimanpour’a verdiği pozlar yoğun eleştirilere neden oldu.

O dönemde amacının sanata destek vermek olduğunu savunan Kaygılaroğlu’na “Kadın cinayetlerinin yaygın olduğu zamanı mı buldun” gibi eleştiriler gelmişti.

Semih Çelik'in vahşi cinayetleri sonrası gündem oldu

Semih Çelik’in hunharca işlediği cinayetlerin ardından bu pozları tekrar gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu.

Fotoğrafları yeni olmadığını söyleyen Uraz Kaygılaroğlu, bir akıl tutulması yaşadığını ifade ederken, “Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyebileceğini öngöremediği için de özür dilediğini” ifade etti.

“Anladığım kadarıyla bu özür kabul görmedi” diyen Kaygılaroğlu şöyle konuştu:

* Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü.

* Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor.

* Eğer bunlar ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi, bir daha göz önüne çıkmamasıysa çözülecekse seve seve, can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.

'Can güvenliğimden endişeliyim'

Kendi can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade eden Kaygılaroğlu şöyle devam etti:

* Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.

* Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı.

Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Aslen Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987’de İstanbul’da doğdu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Kaygılaroğlu, Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolüyle tanındı.

Harem dizisinde Feminen ağa rolünü, Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırdı.

Tam Zamanı ve Takip adlı bilgi yarışmalarının sunuculuğunu üstlendi.

Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt karakterine hayat verdi.