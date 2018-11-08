İstanbul Caddesi Bursa’nın Maslak’ı olacak

08 Kasım 2018

BURSA - Hilton Otel’de gerçekleşen basın toplantına İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İstanbul Caddesi’nin Bursa’nın Maslak’ı olması gerektiğini ifade eden İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, “Bu bölgeyi Bursa’nın Maslak’ı yapmamamız için hiçbir sebep yok. Raylı sistem, kamu yatırımları, nitelikli konutların gelmesi ve bununla birlikte ulaşım kolaylığı, lokasyonu gibi özellikler ile bölgenin değeri gittikçe artıyor. Ancak önemli birkaç sorunumuz da var. Bunların da mutlaka giderilmesi lazım” dedi.

İstanbul Caddesini daha güzel hale getirmenin her Bursalının görevi olduğunu söyleyen Altınöz, bu anlamda İstanbul Caddesi’nde faaliyet gösteren iş insanlarının oluşturduğu bir dernek kurarak sorumluluk aldıklarını belirtti. Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Altınöz, inşası devam eden Bölge Mahkemesi ile diğer kamu kurum yapılarının bölgeye değer katacağını vurguladı. Altınöz, caddede trafik düzenlemelerinin de bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.