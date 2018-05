ABD, Kudüs Büyükelçilik binası hazırlık videosunu yayınladı

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği Web sayfasında Kudüs’de iki gün sonra açılacak olan Büyükelçiliğinin hazırlıklarını gösteren bir video görüntüsü yayımlandı.

Yayımlanan video görüntüsünde ABD’nin İsrail Büyükelçis David Melech Friedman Kudüs’te iki gün sonra açılacak olan büyük elçiliğinin hazırlık çalışmalarını anlatıyor ve “Bu büyük bir gün, olayın medya çekimi için bütün hazırlıklar yapıldı” dedi.

A first peek into the new Embassy in Jerusalem: Just before the big day, Ambassador Friedman came to the new @usembassyjlm dedication ceremony site to oversee the preparations. Watch this historic moment LIVE here on our Facebook Page Monday, May 14 starting at 15:30. pic.twitter.com/xkOlkzEXIK