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ABD, Kudüs Büyükelçilik binası hazırlık videosunu yayınladı

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Kudüs’te 14 Mayıs'ta açılacak büyükelçiliğinin hazırlıklarını gösteren bir video yayınladı.

ABD, Kudüs Büyükelçilik binası hazırlık videosunu yayınladı
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ABD’nin İsrail Büyükelçiliği Web sayfasında Kudüs’de iki gün sonra açılacak olan Büyükelçiliğinin hazırlıklarını gösteren bir video görüntüsü yayımlandı.

Yayımlanan video görüntüsünde ABD’nin İsrail Büyükelçis David Melech Friedman Kudüs’te iki gün sonra açılacak olan büyük elçiliğinin hazırlık çalışmalarını anlatıyor ve “Bu büyük bir gün, olayın medya çekimi için bütün hazırlıklar yapıldı” dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve ABD’nün Büyükelçiliğin Kudüs’e taşıyacağını açıklamış ve Ortadoğu, Filistin ve Dünya’da büyük bir infiale sebep olmuştu. ABD’nin Büyükelçilik binasının 14 Mayıs’ta Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması daha sonra kararlaştırılmıştı. 

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Kaynak: İHA

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