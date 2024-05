ABD'de 140 üniversiteye yayılan Gazze protestoları: Biden'dan 'Düzen yeniden sağlanmalı' açıklaması

Takip Et

Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, “Düzen yeniden sağlanmalı” dedi.

New York’taki Columbia Üniversitesi’nde başlayan protestolara yönelik müdahalelerde 2 binden fazla gözaltı yapıldığı bildiriliyor.

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'ne (UCLA) yapılan müdahale, bir grup İsrail destekçisi maskeli kişinin protesto kampının kurulduğu yere saldırması sonrası geldi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, protestocular California polisinin kendilerini korumadığı eleştirisini yapıyordu.

California Üniversitesi'nde 24 saat süren olaylarda 209 gözaltının yapıldığı kaydediliyor.

Başkan Joe Biden da peş peşe gelen müdahalelerle ilgili konuştu ve “Biz otoriterliğin hakim olduğu bir ulus değiliz. İnsanları susturmak ve muhalefeti bastırmak amacında değiliz. Ama kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir ülke de değiliz” mesajını verdi.

Protestonun bir hak olduğunu söyleyen Biden, “Kimsenin kaos yaratma hakkı yok” dedi.

ABD Başkanı, öğrencilerin saldırıya uğrama korkusu olmadan kampüste dolaşabilme hakkı olduğunu da söyledi.

İki haftayı aşan eylem dalgasında bazı üniversitelerde Yahudi öğrencilerin taciz edildiği de iddia edilmişti.

Bir grup Arap Amerikalı seçmenin kurduğu Ulusal Kararsızlar Hareketi, Biden’ı savaş karşıtı protestoları karalamaya çalışmakla suçladı.

Grubun lideri Abbas Alawieh, "Biden'ın ülke çapındaki gençleri veya siyasetini değiştirmesini isteyen yarım milyondan fazla kararsız seçmeni dinlemediği açık. Umarız çok geç olmadan bizi duyar." Dedi.

Kampüs protestoları en az 45 eyalette yaklaşık 140 üniversiteye yayıldı.

Aralarında Kanada’nın da bulunduğu altı ülkede daha üniversitelerde protestolar var.

Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, aynı zamanda üniversitelerinin İsrail ile ilişkilerini durdurmasını istiyor.

Birçok üniversite yönetimi kurulan protesto kamplarını dağıtması için polise başvurdu.

Son 24 saat içinde Yale, Dartmouth, Stony Brook, Portland Eyaleti, Wisconsin Üniversitesi ve Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde de gözaltılar gerçekleşti.

Öğrenciler neden Gazze'deki savaşı protesto ediyor?

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.

Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.

Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor.

Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.

Başka nerelerde protestolar var?

Columbia Üniversitesi'nde giderek büyüyen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere ilham kaynağı oldu.

Kuzeydoğu bölgesi: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU (New York Üniversitesi); Georgetown; American; Maryland Üniversitesi; John Hopkins; Tufts; Cornell; Pennsylvania Üniversitesi; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; Rochester Üniversitesi; Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı: California Politeknik Eyalet Üniversitesi; Humboldt; Güney California Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; California Üniversitesi, Berkeley; Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi: Northwestern; St Louis'deki Washington Üniversitesi; Indiana Üniversitesi; Michigan Üniversitesi; Ohio Eyalet Üniversitesi; Minnesota Üniversitesi; Miami Üniversitesi; Ohio Üniversitesi; Columbia College Chicago; Chicago Üniversitesi

Güney: Emory; Vanderbilt; North Carolina Üniversitesi, Charlotte; North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida Eyalet Üniversitesi; Virginia Tech; Georgia Üniversitesi, Athens

Güneybatı: Austin'deki Texas Üniversitesi; Rice; Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı: Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.