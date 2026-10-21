ABD'den Rusya'ya yeni barış teklifi: Putin'e sunulacak

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Axios internet sitesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkili, Witkoff'un bugün Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşeceğini söyledi.

Yetkili, ikilinin görüşmesine Trump'ın damadı Jared Kushner'in de çevrim içi katılacağını belirterek, Witkoff'un burada Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağını aktardı.

Yeni teklifin "doğrudan üçlü ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere giden yol oluşturmasını" umduklarını ifade eden yetkili, dün Norveç'te yapılan görüşmede, savaşı sona erdirmeye yönelik "çerçeve anlaşma" için ortak teklif geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.

Yetkili, Ukrayna'nın "ayrıntılı şekilde ele alınan yeni fikir ve öneriler sunduğu" bilgisini paylaşarak, atılacak sonraki adımlar konusunda çalışma düzeyinde görüşmelerde "güçlü uzlaşıya ulaşıldığını" kaydetti.

Witkoff, dün Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilcilerle bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin artık Rusya ile anlaşma yapma zamanının geldiğini belirterek, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." ifadesini kullanmıştı.