ABD'nin 'Önce Amerika' politikasına Almanya'dan sert tepki

18 Mayıs 2018

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin "Önce Amerika-AmericaFirst" politikasını uygulamaya devam etmesi halinde Avrupa'nın da buna aynı şekilde yanıt vereceğini hesaba katması gerektiğini söyledi.

ARD televizyonuna konuşan Altmaier, ABD'nin Rusya ve Almanya arasında Baltık Denizi'nin altından inşaa edilecek yeni doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2'yi engelleme arzusuna işaret ederek, ABD'nin kendi likit doğal gazında (LNG) güvenli piyasalar ihtiyacı için bunu istediğini savundu.

"ABD büyük LNG terminal altyapısına sahip. Ancak LNG, boru hattından gelecek gazdan ciddi şekilde daha pahalı. Bu nedenle Kuzey Akım 2'yi engellemek ABD'nin LNG ihracatını garanti altına almaz" diye konuşan Altmaier, ABD'nin kendi ekonomik çıkarlarını ortaklarının çıkarlarının önününe koymaya çalışması halinde Avrupa'nın buna güçlü şekilde tepki vereceğini belirtti.

Altmaier, "ABD bizim dostumuz ve ortağımız, biz ortak değerlerimizi savunmak istiyoruz. Ancak, eğer Önce Amerika ise ve kendi ekonomik çıkarlarını diğerlerinin önüne koyarlarsa, Avrupa'dan da kendi çıkarlarını savunmasını ve onlarla savaşmasını beklemeliler" diye konuştu.

Atlantik'in iki yakası arasında Kuzey Akım 2 krizi