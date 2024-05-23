Almanya ve Fransa'dan 'Filistin' açıklaması

Üç Avrupa devleti İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'in bağımsızlığını tanıma kararı almalarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Dışişleri Bakanı, Filistin Devleti'ni resmen tanımanın henüz erken olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Slovenya ve Malta'nın da kısa süre içinde benzer yönde adım atmaları beklenirken Almanya Dışişleri Bakanlığı, şu aşamada Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımayacaklarını açıklayarak bu yönde adım atan ülkelerle arasına mesafe koydu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Almanya'nın bağımsız bir Filistin devletinin varlığını desteklediği, ancak buraya varılması için atılması gereken adımlar olduğu" vurgulandı. Açıklamada, Almanya'nın bu hedefe ulaşılabilmesi için Filistinli kurumların reform ve gelişme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) diğer lokomotif ülkesi Fransa da, Almanya gibi şu an için Filistin'i resmen tanımak istemiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, böyle bir kararın sembolik olmaktan öte anlam ifade etmesi gerektiğini belirterek, henüz tanıma için uygun ortamın oluşmadığını ifade etti. Paris'te İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ile görüşen Sejourne, "Fransa böyle bir karar için koşulların karşılandığını henüz düşünmüyor" dedi.

İsrail'den üç ülkeye tepki

Ülkesinin İrlanda, Norveç ve İspanya büyükelçilerini tepki olarak geri çağırdıklarını açıklayan Katz, Filistin'i tanıma kararının "İran ve Hamas'ı ödüllendirmek" anlamına geldiğini öne sürdü.

Fransa hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda, "Filistin'i tanıma meselesinin bir tabu olmadığı, fakat bunun, ancak iki devletli çözüme ulaşmak kapsamında geniş bir çaba içinde ele alınacağı" kaydedilmişti.

Sejourne, tam bir müzakere süreci olmaksızın, tanıma yönünde atılan adımların şu aşamada sahadaki gerçeklik üzerinde çok az etkisi olacağını dile getirerek, Filistin'i tanımanın sembolik bir eylem değil, aksine diplomatik bir araç olması gerektiğini belirtti.

Filistin'den Almanya'ya çağrı

Üç Avrupa devletinin 28 Mayıs'ta resmen hayata geçecek Filistin'i tanıma kararlarını, "Uluslararası hukuk ve insan hakları için bir zafer" olarak nitelendiren Filistin Özerk Yönetimi'nin Almanya Büyükelçisi Leyit Arafah, Berlin'e çağrıda bulunarak, Almanya'nın da bu yönde bir karar almasını talep etti.

Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 144'ü Filistin'in bağımsızlığını tanıyor. 2014 yılında İsveç, Filistin'i bir devlet olarak tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya Filistin'i tanıyan diğer Birlik üyeleri.