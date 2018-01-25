"Draghi'nin temkinli adımlar atması bekleniyor"

25 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı toplantıya, euronun dolar karşısındaki yükselişi ve bu durumun enflasyonu baskılayarak yıllardır uygulanan güçlü teşvik politikasının getirdiği yararları tehlikeye atması ihtimali arasında yaşanan ikilem damga vuracak.

Reuters'da yer alan analize göre, Euro Bölgesi'nde ekonomi hızla gelişiyor ancak dolar karşısında üç yılın en yüksek düzeyine çıkan euronun güçlenmesi karşısında ECB Başkanı Mario Draghi bankanın faiz artışına doğru gittiği beklentilerini bastırmaya yönelebilir.

Draghi'nin 2 trilyon euroluk varlık alım programını şimdilik devam ettirmesi, ancak Avrupa'da yaşanan güçlü büyüme dalgasını da vurgulaması bekleniyor. Ancak bu çok hassas bir denge gerektiriyor.

Hızlı ekonomik büyümenin ve tahvil alımının bu yıl sona ereceği beklentilerinin euronun güçlenmesine katkısı kabul ediliyorsa da, euronun Aralık'tan bu yana gördüğü yüzde 5 yükseliş ECB'nin artmasını istediği enflasyonu bastırıyor.

"Draghi muhtemelen piyasaları beklemede tutmak isteyecek"

Ekonomistler, bütün seçenekleri masada tutmak isteyen Draghi'nin muhtemelen euronun daha fazla güçlenmesine karşı açıklamalar yapacağını ve politika yapıcılar teşviklerin sona erdirilmesi için bir plan ortaya koyana kadar piyasaları beklemede tutmak isteyeceğini söylüyorlar.

Mizuho broker şirketinden Peter Chadwell, "Draghi, kaygılarını vurgulamak için eurodaki değer artışının, temel göstergelerin gerektirdiğinden daha fazla olduğunu ifade edebilir ya da faiz artışı beklentilerini bastırabilir" dedi.

Son üç yılda 2 trilyon eurodan fazla varlık satın almış olan ECB, Euro Bölgesi'nde borçlanma maliyetlerini tek başına bastırarak büyümeyi tetiklemiş ve fiyatları yükseltmişti. Artık piyasalar, çok tartışılan varlık alımlarının bu yılın son çeyreğinde kesinlikle sona erdirilmesini bekliyor.

Ancak ECB politikalarının daha fazla sıkılaşacağı yolundaki tahminler euroyu baskı altına alıyor ve piyasaları Aralık ayında bir faiz artışı beklentisine sokuyor. Enflasyonun ECB'nin hedeflediği yüzde 2'ye ulaşmasına daha yıllar var. Dolayısıyla Draghi'nin euroda büyük değişimlere gitmesi kolay değil.

ABN Amro müşterilerine ilettiği notta, "ECB Başkanı Draghi'nin önceliğinin, yakında bir faiz artışı ve euronun güçlenmesi beklentilerini söndürmek olacağını düşünüyoruz" dedi.

Küresel piyasalar ECB kararlarına odaklandı

Kaynak: Reuters