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Fed’in faiz kararı sonrası ABD'li büyük bankalar faiz oranını düşürdü

ABD Merkez Bankası Fed'ın faiz indiriminin ardından ABD'de büyük bankalar da kredi faizlerini düşürme kararı aldı. Karar sonrasında JPMorgan Chase ve Bank of America faiz oranını yüzde 8'e düşürdü.

Haber Merkezi
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ABD Merkez Bankası Fed'in 54 ay sonra ilk kez faiz indirimi yapmasıyla birlikte faiz oranı yüzde 4.75-5 aralığına geriledi. Bu gelişmenin ardından ABD'li büyük bankalar kredi faiz oranlarını düşürme kararı aldı.

JPMorgan Chase, kredi faiz oranını bugünden geçerli olmak üzere 50 baz puan indirerek yüzde 8'e çekti.

Bank of America da JP Morgan'ı takip ederek faiz oranını yüzde 8'e düşürdü.

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