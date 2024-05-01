Hamas'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi.

Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda, Hamas'ı "terör örgütü' olarak gördüğünü söylemişti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Bahçeli, "PKK’ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.