Hollanda: Çözüm sadece müzakere masasında

14 Nisan 2018

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik operasyonunu değerlendirdi.

Blok, "Hollanda'nın tüm çabası Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) aracılığıyla ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve tercihimiz olan barışın gelmesidir. Suriye'deki hedeflerin bombalanmasına anlayış göstersek de Suriye'deki savaş için çözüm sadece müzakere masasında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Beklenen operasyonun mevcut koşullarda üzerinde iyi düşünülmüş ve orantılı olduğunu belirten Blok, Rusya'ya yolların açık olması gerektiğini savundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu: ABD'nin attığı füzeyi ben desteklemiyorum

Rusya'nın tasarısı BMGK'de kabul edilmedi

Pentagon: Esad'a mesaj gönderdik

Kaynak: AA